Campingplatz Schillig: Vater schlägt offenbar kleinen Sohn nieder Stand: 28.03.2024 16:30 Uhr Ein Vater soll am Donnerstag seinen Sohn auf dem Campingplatz in Schillig niedergeschlagen haben. Zeugen sollen ein lautes Klatschen Hunderte Meter entfernt gehört haben. Nun sucht die Polizei nach der Familie.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall am Donnerstagmorgen auf dem Nordsee-Campingplatz Schillig im Wangerland (Landkreis Friesland) ereignet haben. Demnach soll der Vater dem Kind zunächst so hart ins Gesicht geschlagen haben, dass Zeugen das Klatschen in einigen Hundert Metern Entfernung hören konnten. Als der Junge dann am Boden lag, soll der Mann den Angaben zufolge weiter auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend soll er ihm in den Rücken getreten haben.

AUDIO: Kinderschutzbund: "Gewalt gegen Kinder findet überall statt" (16.11.2023) (6 Min) Kinderschutzbund: "Gewalt gegen Kinder findet überall statt" (16.11.2023) (6 Min)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Laut Polizei ließ der Mann erst von dem Kind ab, als Passanten sich einmischten. Statt auf die alarmierte Polizei zu warten, entfernte sich die Familie. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Vorfall und der Familie geben können. Das Kind soll etwa sechs Jahre alt sein und eine türkisfarbene Jacke tragen. Der Vater wird auf etwa 45 Jahre geschätzt. Er soll ungefähr 1,85 Meter groß sein, eine korpulente Figur sowie eine Halbglatze haben. Die Mutter trug kurze, rotgefärbte Haare und soll etwa 1,65 Meter groß sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (04463) 80 89 10 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min