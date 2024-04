Stand: 04.04.2024 15:11 Uhr Katzenhai vor Cuxhaven von Wattwanderern gerettet

Aufmerksame Wattwanderer haben vor Cuxhaven-Duhnen einem Katzenhai vermutlich das Leben gerettet. Der Fisch war bereits am vergangenen Samstag im Watt gestrandet, offenbar aufgrund ablaufenden Wassers, so Stefan Matthäus, Leiter der Cuxhavener Berufsfeuerwehr. Die Passanten hätten daraufhin eine Kuhle in den Wattboden gegraben, damit das Tier im Wasser bleiben konnte. Alarmierte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Duhnen-Stickenbüttel konnten den rund 60 Zentimeter langen Katzenhai in einer Kunststoffwanne zu einem tieferen Priel transportieren und dort aussetzen. Der Fisch sei anschließend in dem Priel in Richtung tieferes Wasser geschwommen. Er habe dabei noch etwas benommen gewirkt, so Matthäus. Katzenhaie sind in der Nordsee vor Helgoland zu Hause.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere