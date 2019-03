Stand: 13.03.2019 20:15 Uhr

"Kardio 2": Meineid-Ermittlungen im Fall Högel

Neue Sonderkommission im Fall Högel: Die "Kardio 2" soll Meineid-Vorwürfe gegen Klinikmitarbeiter aufklären. Ermittelt werde gegen Ärzte und Pfleger des Klinikums Oldenburg, die als Zeugen im Mordprozess gegen den Ex-Pfleger Niels Högel gelogen haben sollen. Das berichtet die "Nordwest Zeitung" (Mittwoch). Der Name lehnt sich an die inzwischen aufgelöste Soko "Kardio" an, deren dreijährige Ermittlungsarbeit zur Anklage wegen 100-fachen Mordes gegen Högel geführt hat.

Högel-Prozess: Zeugen mit Erinnerungslücken Hallo Niedersachsen - 07.03.2019 19:30 Uhr Im Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel haben weitere Zeugen ausgesagt. Sie konnten sich teilweise nur schlecht erinnern - Angehörige der Opfer sind aufgebracht.







Fall Högel: Acht Verfahren eingeleitet

Högel steht derzeit in Oldenburg vor Gericht. Im Prozess gegen ihn haben zahlreiche ehemalige Kollegen des Angeklagten ausgesagt - allerdings fielen bei vielen Zeugen große Erinnerungslücken auf. Gegen acht Ärzte und Pfleger leitete die Staatsanwaltschaft Oldenburg deshalb Meineid-Verfahren ein. Leiter der neuen Einheit sei Kriminaldirektor Arne Schmidt, der bereits die Soko "Kardio" geleitet habe, berichtet das Blatt.

