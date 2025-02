Juwelier-Raub in Oldenburg: Polizei sucht mit Fotos nach Tätern Stand: 14.02.2025 14:41 Uhr Nach dem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Oldenburger Innenstadt fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach den Tätern. Außerdem sollen Vermieter von Ferienwohnungen ihre Buchungen prüfen.

Die beiden Verdächtigen flüchteten nach der Tat am Dienstagabend in der Oldenburger Haarenstraße offenbar zu Fuß über die Grünanlage beim Theater in Richtung Marktplatz Eversten. Laut Polizei verliert sich dort ihre Spur. Die Beamten bitten Anwohner und Geschäftsinhaber, die Aufnahmen ihrer Überwachungskameras vom Dienstagabend, 11. Februar zu überprüfen. Nach Angaben der Polizei besteht auch die Möglichkeit, dass sich das Duo vor der Tat in einer Ferienwohnung in Oldenburg oder der Umgebung aufgehalten hat. Die Polizei ruft daher Vermieterinnen und Vermieter auf, verdächtige Buchungen zu melden. "Darüber hinaus könnte es sein, dass die Täter keinen regionalen Bezug zu Oldenburg haben", so Polizeisprecher Jens Rodiek.

Juwelierraub mit gezogener Pistole

Nach bisheringen Erkenntnissen drangen die beiden unbekannten Täter am Dienstagabend in einen Juwelierladen in der Oldenburger Haarenstraße ein. Sie bedrohten die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Die Angestellten flüchteten in einen Hinterraum des Juwelier-Geschäfts. Dabei verletzte sich einer der Mitarbeiter. In dieser Zeit räumten die unbekannten Täter die Uhren und den Schmuck im Wert von mehreren 100.000 Euro in einen Beutel und flüchteten laut Polizei in Richtung Staatstheater. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 entgegen.

