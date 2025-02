Stand: 12.02.2025 07:26 Uhr Überfall auf Juwelier in Oldenburg: Täter auf der Flucht

In Oldenburg haben zwei bislang unbekannte Täter einen Juwelier überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Angestellten am Dienstag um kurz nach 18 Uhr dabei, teure Uhren aus dem Schaufenster in einen Tresor zu räumen, als zwei Männer an der Tür klingelten. Die Männer hätten die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und sich so Zutritt verschafft. Einer der Täter habe dabei eine Maske getragen. Die Angestellten flüchteten in einen Hinterraum des Juwelier-Geschäfts. Dabei sei ein Mitarbeiter gestürtzt und habe sich verletzt, so die Polizei. In der Zeit räumten die unbekannten Täter die teuren Uhren und den Schmuck in einen Beutel und flüchteten laut Polizei in Richtung Staatstheater. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Männer entkommen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.02.2025 | 07:30 Uhr