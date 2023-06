Stand: 06.06.2023 20:52 Uhr Jäger werben mit Plakatkampagne für wolfsrudelfreie Zone

Zehn Küstenjägerschaften in Niedersachsen zwischen Emden und Stade und die Landesjägerschaft Bremen stellen am Mittwoch die Plakataktion "Wolf und Küstenschutz" vor. Damit soll auf die sogenannte Auricher Erklärung hingewiesen werden, in der die Jägerschaften Anfang April wolfsrudelfreie Zonen entlang der Küste gefordert hatten. Außerdem sollen Küstenschutz, Deichsicherheit und die Sicherheit der Deichschafe Vorrang vor dem Schutz von Wölfen haben. Aus Sicht von Jägern und Deichschäfern ist die Weidetierhaltung mit Schafen insbesondere an den Deichen mit dem Wolfsschutz nur schwer vereinbar. Schutzmaßnahmen wie etwa Zäune oder Herdenschutzhunde sind aus ihrer Sicht an den Deichen, die auch touristisch genutzt werden, nicht praktikabel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf