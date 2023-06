Jäger werben mit Plakataktion für wolfsrudelfreie Zonen Stand: 07.06.2023 09:14 Uhr Zehn Küstenjägerschaften zwischen Emden und Stade stellen heute die Plakataktion "Wolf und Küstenschutz" vor. Ihre Forderung: Die Sicherheit von Deichen soll Priorität vor dem Schutz von Wölfen haben.

Mit der Plakataktion am Vormittag soll auf die sogenannte Auricher Erklärung hingewiesen werden, in der die Jägerschaften Anfang April wolfsrudelfreie Zonen entlang der Küste gefordert hatten. Außerdem sollen Küstenschutz, Deichsicherheit und die Sicherheit der Deichschafe Vorrang vor dem Schutz von Wölfen haben. An der Aktion beteiligt sich neben den Jägern aus Niedersachsen auch die Landesjägerschaft Bremen.

Jäger: Zäune und Herdenschutz an Deichen nicht praktikabel

Aus Sicht von Jägern und Deichschäfern ist die Weidetierhaltung mit Schafen insbesondere an den Deichen mit dem Wolfsschutz nur schwer vereinbar. Schutzmaßnahmen wie etwa Zäune oder Herdenschutzhunde sind aus ihrer Sicht an Deichen, die auch touristisch genutzt werden, nicht praktikabel. Die Deichschafe halten die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz und treten mit ihren Hufen den Boden fest. In ihrem Positionspapier hatten die Jäger von den regionalen Bundes- und Landtagsabgeordneten daher unter anderem gefordert, sich an der Küste für die optimale Pflege der Deiche durch Schafe einzusetzen. "Über Generationen, wenn nicht gar Jahrhunderte hatte die Deichsicherheit oberste Priorität an der Deutschen Nordseeküste", so Simon Grootes, Vorsitzender der Jägerschaft Wittmund. "Diese Grundhaltung wird derzeit von Artenschutzzielen, hier speziell dem Wolfsschutz, in Frage gestellt."

