Insel Juist: Bald wieder per Flieger ab Norddeich erreichbar?

Das norwegische Flugunternehmen Scandinavian Seaplanes will ab Ostern von Norddeich aus die Insel Juist (Landkreis Aurich) anfliegen. Dem Unternehmen zufolge sollen Modelle des Typs Cessna 206 eingesetzt werden. Sie sollen bis zu acht Mal am Tag fünf Gäste mitnehmen können. Scandinavian Seaplanes will den Angaben zufolge die vorhandene Flugzeug-Infrastruktur des vorherigen Betreibers nutzen. Aktuell gibt es auf Juist keine Anbindung an den Flugplatz außerhalb des Ortes. Zunächst muss der Gemeinderat entscheiden, ob und wie der Flugplatz angebunden werden soll. Erst dann will sich den Angaben zufolge auch das Unternehmen final entscheiden. Scandinavian Seaplanes rechnet demnach mit 26.000 Passagieren im Jahr. Ein Flug soll pro Strecke rund 75 Euro kosten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.03.2025 | 15:00 Uhr