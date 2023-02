Stand: 06.02.2023 10:43 Uhr In Dangast brennen drei abgestellte Wohnwagen aus

Bei einem Brand auf einem Winterstellplatz in Dangast im Landkreis Friesland sind drei Wohnwagen völlig zerstört und vier weitere beschädigt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein Wohnwagen in der Nacht zu Montag Feuer, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Flammen griffen auf zwei nebenstehende Wohnwagen über, die ebenfalls abbrannten. An vier weiteren entstanden starke Hitzeschäden, so die Polizei. Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

