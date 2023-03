Stand: 21.03.2023 09:41 Uhr Hund schwimmt in Moormerland durch Kanal und beißt Hündin

Die Polizei Leer/Emden sucht Zeugen eines Vorfalls zwischen zwei Hunden am vergangenen Donnerstag im Landkreis Leer. Am Sauteler Kanal in der Gemeinde Moormerland war demnach ein Mann mit zwei Hunden unterwegs. Auf der anderen Seite des Kanals lief eine 57-jährige Frau mit einer Schweizer Sennenhündin. Als einer der beiden anderen Hunde das Tier entdeckte, schwamm dieser durch den Kanal und griff es an. Nach Aussagen der Frau sei ihre Sennenhündin von dem angreifenden Hund in den Kanal gezogen und mehrfach in den Hals gebissen worden, so die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, die während des Vorfalls am Sauteler Kanal waren, sich bei der Polizeistation Moormerland unter der Telefonnummer (04954) 95 54 50 zu melden

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2023 | 09:30 Uhr