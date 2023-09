Stand: 04.09.2023 22:37 Uhr Hüttemeyer-Ermittlungen: CDU wählt kommissarischen Nachfolger

Nach dem Rücktritt von André Hüttemeyer hat die CDU im Landkreis Vechta über seine Nachfolge entscheiden. Der Kreisvorstand hat am Montagabend einstimmig Jochen Steinkamp aus Lohne kommissarisch ins Amt gewählt. Er war der einzige Kandidat. Wir bekommen den CDU-Kreisverband jetzt wieder aufs Gleis, sagte Steinkamp. Er will nun Gespräche mit den CDU-Landtagsabgeordnete Christian Calderone aus Bersenbrück und Christoph Eilers aus Cloppenburg führen. Sie sollen nach dem Rücktritt von Hüttemeyer die Belange des Landkreises Vechta im Landtag vertreten. Steinkamp war bisher einer von vier stellvertretenden Vorsitzenden und ist Oldenburger CDU-Kandidat für die Europawahl im Juni 2024. Unter anderem deshalb will er das Amt nur übergangsweise bis November kommenden Jahres übernehmen. Danach muss ein Parteitag endgültig einen Nachfolger wählen.

