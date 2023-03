Stand: 12.03.2023 08:35 Uhr Hoher Schaden nach Wohnungsbrand in Hude

In Hude im Landkreis Oldenburg hat in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich verursacht. Verletzt wurde niemand, die vier Bewohner hätten rechtzeitig evakuiert werden können, teilte die Polizei Delmenhorst mit. Der Brand war den Angaben zufolge in der Wohnung eines 84-Jährigen ausgebrochen. Aufgrund des Schadens musste er bei Verwandten unterkommen. Die übrigen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.03.2023 | 08:00 Uhr