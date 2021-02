Hohe Infektionszahlen: Virus-Mutation legt Norderney lahm Stand: 11.02.2021 16:10 Uhr Die Corona-Regeln auf Norderney werden verschärft: Ab heute gelten weitgehende Kontaktbeschränkungen, zusätzlich wurde eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verfügt.

Der Landkreis Aurich reagiert damit auf die hohe Zahl an Corona-Infizierten. Am Donnerstag meldete der Kreis auf seiner Homepage aktuell 48 Infizierte auf Norderney, 119 Personen befinden sich nach Auskunft eines Sprechers derzeit in Quarantäne. Die Inzidenz liegt auf der Insel laut Kreisverwaltung aktuell bei 416. Zum Vergleich: Für den gesamten Landkreis Aurich wurde am Donnerstag eine Inzidenz von 31,6 gemeldet.

Zwei Allgemeinverfügungen beschränken Kontakte

Am Mittwoch hatte die Kreisverwaltung angesichts der angespannten Lage auf Norderney zwei Allgemeinverfügungen erlassen. Demnach dürfen sich die knapp 5.800 Insulaner nur noch mit Personen aus dem eigenen Haushalt treffen. Zusätzlich wurde eine nächtliche Ausgangsbeschränkung verhängt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zwischen 21 und 5 Uhr ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch aus triftigem Grund erlaubt, beispielsweise bei medizinischen Notfällen. Den Schulen auf Norderney wurde der Präsenzunterricht untersagt.

Hohe Fallzahlen im Insel-Krankenhaus

Maßgeblich verantwortlich für die rasche Ausbreitung des Corona-Virus könnte die britische Virusvariante B.1.1.7 sein, die am Dienstag erstmals auf der Insel nachgewiesen werden konnte. Hotspots sind nach Informationen des NDR in Niedersachsen ein Seniorenwohnheim, in dem mehrere Infektionen gemeldet wurden, sowie das Insel-Krankenhaus. Dort hatten sich vier Patienten infiziert, von denen drei verstorben sind. Darüber wurden 17 Mitarbeitende des Krankenhaus positiv getestet. Insgesamt sind auf Norderney sechs Personen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.

