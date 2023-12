Stand: 22.12.2023 10:58 Uhr Harpstedt: Vogelgrippe in weiterem Betrieb ausgebrochen

In der Samtgemeinde Harpstedt (Landkreis Oldenburg) ist in einem weiteren Geflügelbetrieb die Vogelgrippe ausgebrochen. Das teilten die Landkreise Oldenburg und Diepholz mit. Demnach mussten rund 4.000 Tiere getötet werden. Das Veterinäramt hat eine Sperrzone um den Betrieb eingerichtet. Sie umfasst auch Wildeshausen und Teile von Dötlingen, Prinzhöfte, Twistringen, Barnstorf und Bassum. Bereits am vergangenen Wochenende war das Virus in einem Betrieb in Winkelsett in der Gemeinde Harpstedt ausgebrochen.

