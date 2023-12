Stand: 18.12.2023 07:42 Uhr Vogelgrippe im Landkreis Oldenburg ausgebrochen

Im Landkreis Oldenburg ist in Winkelsett-Hölingen in der Samtgemeinde Harpstedt am Samstag in einem Betrieb der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Es handele sich um den stark ansteckenden Erreger H5N1. Rund um den betroffenen Betrieb wurde im Umkreis von drei Kilometern eine Sperrzone und im Umkreis von zehn Kilometern eine Überwachungszone eingerichtet, teilte der Landkreis mit. Davon sind auch die Gemeinden Visbek und Goldenstedt im Landkreis Vechta betroffen. Geflügelbetriebe in der Überwachungszone müssen ab sofort dem Veterinäramt die Anzahl der gehaltenen Vögel anzeigen. Außerdem müssen sie die Nutzungsart angeben, ihren Standort und wie viele Vögel verendet sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.12.2023 | 06:30 Uhr