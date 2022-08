Stand: 25.08.2022 20:54 Uhr Grüne Energie: Hafen in Kanada kooperiert mit Wilhelmshaven

Der Port of Belledune (BPA) in Kanada und das Unternehmen Niedersachsen Port Wilhelmshaven wollen künftig zusammenarbeiten und haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Wie Niedersachsen Ports mitteilte, wird der Hauptfokus der Zusammenarbeit auf grünen Energieträgern und anderen grünen Industrieprodukten liegen. "Unser Hafen in Wilhelmshaven wird für die Energieversorgung in Deutschland künftig eine wichtige Rolle einnehmen", sagte Holger Banik, Geschäftsführer von Niedersachsen Ports. Gemeinsam mit dem Port of Belledune (BPA) wolle man einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten, hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Von kanadischer Seite hieß es, die Vereinbarung schaffe einen direkten Handelsweg zwischen New Brunswick und einem der größten europäischen Märkte für grüne Energie. Unter anderem soll es darum gehen, wie "saubere" Brennstoffe wie Ammoniak, Wasserstoff, Biomasse und Biogas künftig produziert, gelagert und versandt werden können.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende