Stand: 21.02.2019 07:32 Uhr

"Gorch Fock" kann offenbar weiter saniert werden

Nachdem die Elsflether Werft am Mittwoch Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt hatte, will das Bundesverteidigungsministerium offenbar den Zahlungsstopp an das Unternehmen aufheben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sobald nun das Insolvenzverfahren eingeleitet ist, könnten also wieder Gelder für die Sanierung des Marine-Segelschulschiffs "Gorch Fock" fließen.

Elsflether Werft meldet Insolvenz an Hallo Niedersachsen - 20.02.2019 19:30 Uhr Die mit der Reparatur der "Gorch Fock" beauftragte Elsflether Werft hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Wie geht es nun weiter für die Mitarbeiter und das Segelschulschiff?







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zuständigkeit wechselt nach Koblenz

Im nächsten Schritt solle die "Gorch Fock" wieder schwimmfähig gemacht werden, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwochabend. Das wird wohl weitere 10 bis 20 Millionen Euro kosten. Ist das Segelschulschiff im Sommer in einem schwimmfähigen Zustand, will von der Leyen endgültig über die Zukunft des Segelschulschiffes entscheiden. Bis dahin sollen unter anderem die Korruptionsvorwürfe gegen einen Bundeswehr-Mitarbeiter des Marinearsenals in Wilhelmshaven geklärt sein. Eine erste Konsequenz ist offenbar schon gezogen: Wie NDR 1 Niedersachsen erfuhr, ist für das Prüfen der Preise nicht mehr das Marinearsenal Wilhelmshaven zuständig, sondern das Bundesamt für Ausrüstung in Koblenz.

Kostenexplosion bei Sanierung

Der CDU-Landtagsabgeordnete Björn Thümler aus dem Landkreis Wesermarsch sieht in der Eigeninsolvenz einen Neuanfang für das Unternehmen. Die Aussichten für einen Weiterbau der "Gorch Fock" seien nach Einschätzung des Abgeordneten generell gut. Aktuell liegt die "Gorch Fock" im Auftrag der Elsflether Werft bei Bredo im Bremerhavener Fischereihafen. Die Kostenexplosion bei der Sanierung hatte Verteidigungsministerin von der Leyen in Bedrängnis gebracht. Im Dezember ordnete die Marine den vorläufigen Zahlungsstopp an. Zunächst waren zehn Millionen Euro für das Schulschiff eingeplant - dann stieg die Summe von 75 Millionen auf bis zu geschätzte 135 Millionen Euro. Bisher sind 69 Millionen Euro ausgegeben worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.02.2019 | 06:00 Uhr