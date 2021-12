Stand: 25.12.2021 16:51 Uhr Goldenstedt: 12.000 Puten von Vogelgrippe betroffen

Im Landkreis Vechta gibt es einen weiteren Fall von Vogelgrippe. Nach Angaben des Landkreises ist eine Putenhaltung in Goldenstedt mit 12.000 Tieren betroffen. Bei sechs toten Puten fielen Schnelltests auf das Vogelgrippevirus H5N8 positiv aus. Der Bestand soll am Sonntag gekeult werden. Der Fall ist der dritte Vogelgrippe-Ausbruch im Landkreis Vechta im Dezember. In den vergangenen sieben Tagen mussten bereits 9.500 Puten und 35.000 Legehennen getötet werden.

Weitere Informationen Vogelgrippeausbruch in Vechta: 9.500 Puten werden getötet Vier nebeneinander liegende Stallungen sind betroffen. Einen weiteren Virus-Verdacht gibt es in einem Legehennenbetrieb. (17.12.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2021 | 17:00 Uhr