Getötete Frau in Aurich: Festgenommener im Fokus der Fahnder

Stand: 20.09.2022 10:54 Uhr

Nach einem Tötungsdelikt im ostfriesischen Aurich prüft die Polizei die Tatbeteiligung eines Mannes. Beamte hatten ihn am Montag am Einsatzort in dem Mehrfamilienhaus festgenommen.