Stand: 18.04.2024 08:26 Uhr Gestrandete Spiekeroog-Fähre schwimmt wieder

Die in Neuharlingersiel gestrandete Inselfähre "Spiekeroog IV" ist wieder im Wasser. Ein Schwimmkran hat das 336 Tonnen schwere Schiff am frühen Donnerstagmorgen ins Hafenbecken von Neuharlingersiel (Landkreis Wittmund) gehoben. Nach Angaben einer Sprecherin der Fährlinie dauerte der Vorgang nur rund 30 Minuten. Das Schiff hatte sich kurz vor Weihnachten während einer Sturmflut losgerissen und war auf einen überschwemmten Parkplatz gespült worden. Die leichten Schäden wurden bereits repariert. Dennoch ist zunächst eine Probefahrt vorgesehen. In den kommenden Tagen soll die "Spiekeroog IV" wieder Frachtfahrten zur Insel aufnehmen.

Weitere Informationen Gestrandete Fähre "Spiekeroog IV": Vorarbeiten zur Bergung begonnen Sturmtief "Zoltan" hatte die Fähre kurz vor Weihnachten auf einen Parkplatz in Neuharlingersiel gespült. (15.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.04.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt