Schwimmkran hebt gestrandete Spiekeroog-Fähre ins Wasser

Vor Weihnachten hatte sie sich im Sturm "Zoltan" am Hafen in Neuharlingersiel losgerissen und war an Land gespült worden.