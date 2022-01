Stand: 14.01.2022 12:52 Uhr Gestohlene Testbescheinigungen in Bremerhaven aufgetaucht

Nachdem im Dezember aus einem Testzentrum in Bremerhaven neben einer Vielzahl von Schnelltests auch Blanko-Testbescheinigungen gestohlen wurden, sind jetzt drei der Formulare in einem Betrieb der Seestadt aufgetaucht. In diesem Zusammenhang warnte die Polizei am Freitag davor, ungültige oder verfälschte Bescheinigungen zu nutzen. Die betroffenen Firmenmitarbeiter müssten mit einer Entlassung rechnen und sich in einem Strafverfahren verantworten. In dem Betrieb fiel nach Angaben der Polizei bei einer Überprüfung auf, dass die Testbescheinigungen mit nur einem kopierten Stempel versehen waren. Sie hätten aber einen weiteren Stempelabdruck der Teststation tragen müssen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2022 | 13:30 Uhr