Stand: 11.04.2023 17:14 Uhr Geldautomaten gesprengt: Anklage gegen sechs Niederländer

Im Fall eines 2021 gesprengten Geldautomaten an einer Discounter-Filiale in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt nun Anklage erhoben. Beschuldigt werden sechs Niederländer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren. Im November 2021 sollen sie am Wildeshauser Ring einen Automaten gesprengt, 2.800 Euro erbeutet und einen Schaden von 150.000 Euro verursacht haben. Die Bande sei für insgesamt fünf ähnliche Taten in drei Bundesländern angeklagt, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt soll in den kommenden Monaten beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2023 | 13:30 Uhr