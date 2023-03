Geldautomaten-Sprengung: Polizei nimmt acht Verdächtige fest Stand: 31.03.2023 11:32 Uhr Die Polizei hat nach einer Geldautomaten-Sprengung in Oldenburg-Osternburg acht Verdächtige festgenommen. Die Ermittler warnen Autofahrer davor, im Bereich Großenkneten Anhalter mitzunehmen.

Es könnten weitere Verdächtige auf der Flucht sein, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Die Polizei hatte bei der Fahndung in Großenkneten ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug mit Unfallschäden entdeckt. Bei einer Großkontrolle in der Gegend durchsuchten die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge - darunter zwei Autos mit den verdächtigen Personen.

Verdächtige in verschiedene Dienststellen gebracht

Die Verdächtigen seien aktuell in unterschiedlichen Dienststellen, sagte ein Polizeisprecher. Ob ein Zusammenhang zwischen den festgenommenen Männern und der Geldautomaten-Sprengung bestehe, sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Sprecher weiter.

Karte: Hier wurden 2023 Geldautomaten in Niedersachsen gesprengt

Geldautomat in Osternburg am frühen Morgen gesprengt

Die Automaten-Sprenger haben laut Polizei gegen 3.30 Uhr zugeschlagen. Die Täter waren nach der Explosion in einem Wagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf die Autobahn 28 geflüchtet. Später hätten Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug mit hohem Tempo zwischen Wildeshausen und der Anschlussstelle Wildeshausen-West im Landkreis Oldenburg gesehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

