Rosdorf: Geldautomat von Volksbank gesprengt

In Rosdorf (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Geldautomat gesprengt worden. Das teilte die Polizeidirektion in Göttingen mit. Vier Täter seien beobachtet worden, die in einem dunklen Auto entkommen konnten. Die Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos, so die Polizei. Ob Bargeld erbeutet wurde, ist noch unklar. Das Gebäude und der Geldautomat seien erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Den Fall hat jetzt die Staatsanwaltschaft Osnabrück übernommen. Dort gibt es eine Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen.

