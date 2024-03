Stand: 27.03.2024 06:15 Uhr Geldautomat in Seniorenresidenz gesprengt - Gebäude evakuiert

Unbekannte haben in Bad Pyrmont in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben stand der Automat im Erdgeschoss einer Seniorenresidenz. Es sei niemand verletzt worden. Weil aber zunächst die Statik des Gebäudes überprüft werden musste, hätten rund zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert werden müssen. Laut Polizei konnten sie inzwischen zurück in ihre Wohnungen. Am Gebäude sei durch die Sprengung erheblicher Schaden entstanden. Die Polizei fahndete am frühen Morgen nach den Tätern. Mindestens zwei Personen sollen in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Ob sie Geld erbeuten konnten, sei noch unklar. Anwohner hatten in der Nacht einen lauten Knall gehört und um 2.49 Uhr den Notruf gewählt.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

