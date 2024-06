Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht Stand: 01.06.2024 12:41 Uhr Knall am frühen Morgen: In Kirchlinteln (Landkreis Verden) haben Unbekannte am Samstag einen Geldautomaten gesprengt. Sie entkamen im Auto.

Der Automat stand in einem Anbau, der an ein Wohn- und Geschäftsgebäude grenzt. Das teilte die Polizei mit. Die Täter sollen unerkannt im Auto Richtung Verden geflohen sein. Die Polizei habe sofort umfangreich gefahndet, jedoch ohne Erfolg, wie es hieß. Spezialisten sicherten demnach Spuren am Tatort, dafür wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Den Schaden am Anbau schätzen die Beamten auf mehrere Zehntausend Euro. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde nach derzeitigem Stand nicht beschädigt.

Karte: Hier gab es 2024 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Sprengung von Geldautomat: Polizei sucht Zeugen

Vermutlich hätten die Täter Bargeld erbeutet, so die Polizei. Wie viel, sei bislang unklar. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden. Die Sprengung geschah gegen 3.30 Uhr an der Verdener Straße im Ortsteil Hohenaverbergen. Das Fluchtauto soll ein Audi Kombi gewesen sein.

