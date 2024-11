Stand: 29.11.2024 14:38 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten - hoher Schaden an Supermarkt

Am Mittwochmorgen ist in Bergen (Landkreis Celle) ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner schreckten nach Angaben der Polizei um kurz vor 4 Uhr durch die Explosion hoch. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Laut Polizei ist ein Raum mit einem Bankautomaten am Salinenplatz im Bergener Ortsteil Sülze von der Explosion betroffen. Direkt neben diesem befindet sich ein Supermarkt. Das Gebäude ist den Angaben zufolge zur Hälfte zerstört. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei fahndet derzeit nach ihnen. Ob oder wie viel Geld der oder die Täter bei der Sprengung entwendet haben, gaben die Beamten nicht an.

