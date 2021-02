Stand: 02.02.2021 10:06 Uhr Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen weiter aus

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen schlägt Alarm: Die Geflügelpest breitet sich immer weiter aus. Inzwischen sind vorsorglich mehr als 350.000 Tiere getötet worden, darunter Puten, Enten und zuletzt auch Masthähnchen. Betroffen sind unter anderem Betriebe in den Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Aurich und Cuxhaven. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Auswirkungen in der Weser-Ems-Region seien katastrophal, so die Kammer. Viele Putenbetriebe seien in ihrer Existenz bedroht. Einige seien nach dem Ausbruch 2016/2017 bereits zum zweiten Mal betroffen. Der Erreger H5N8 gilt für Menschen als ungefährlich, bei Geflügel ist er dagegen hochansteckend. Gibt es einen Ausbruch in einem Betrieb, müssen alle Tiere getötet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.02.2021 | 06:30 Uhr