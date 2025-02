Stand: 05.02.2025 15:22 Uhr Geflügelpest auf Hof in Aurich ausgebrochen: 2.900 Hennen getötet

In einem Legehennenbetrieb in Aurich ist die Geflügelpest ausgebrochen. Alle 2.900 Tiere auf dem Hof in Aurich-Brockzetel seien getötet worden, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurde um den Betrieb eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet. Auch gebe es eine Überwachungszone von mindestens zehn Kilometern Radius. Geflügel muss den Angaben zufolge in diesen Zonen unter anderem im Stall bleiben. Die Geflügelpest ist für Vögel hoch ansteckend, Hühner und Puten können innerhalb weniger Tage sterben, heißt es vom Landkreis. In Niedersachsen ist in diesem Jahr bereits mehrmals die Geflügelpest ausgebrochen, unter anderem in der Grafschaft Bentheimund im Landkreis Stade.

