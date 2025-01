Stand: 30.01.2025 10:43 Uhr Grafschaft Bentheim: Keine Anzeichen mehr für Geflügelpest

Entwarnung in der Grafschaft Bentheim: Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in der vergangenen Woche gibt es keine neuen Fälle. Die aktuellen Untersuchungsergebnisse seien alle negativ, so der zuständige Veterinär der Grafschaft Bentheim. Im Umkreis von drei Kilometern um den zuvor betroffenen Betrieb habe sich kein weiteres Tier auffällig verhalten. Auch die Proben der umliegenden größeren Legehennenbetriebe seien alle negativ. Von dem betroffenen Betrieb in Hoogstede selbst gehe ebenfalls keine Infektionsgefahr mehr aus. Auf diesem waren in der vergangenen Woche nach dem Ausbruch der Seuche alle 30.000 Legehennen getötet worden. Wenn in den kommenden Tagen keine weiteren Fälle auftreten, können alle Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, so der Landkreis.

