Stand: 06.12.2024 20:40 Uhr Geflügelpest im Landkreis Cloppenburg - 5.400 Puten getötet

Im Landkreis Cloppenburg ist in einem Putenbestand die Geflügelpest ausgebrochen. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, wurden in der Gemeinde Molbergen insgesamt rund 5.400 Tiere tierschutzgerecht getötet. Den für die Tiere hochansteckenden Erreger H5N1 habe das Friedrich-Loeffler-Institut amtlich bestätigt. In Niedersachsen ist es der fünfte Ausbruch der Geflügelpest in diesem Jahr. 2023 waren noch insgesamt 17 Betriebe mit rund 220.700 Tieren betroffen. Allerdings ist es der zweite Fall in Niedersachsen innerhalb weniger Tage. In einem Putenzuchtbetrieb im Landkreis Aurich war Ende November die Vogelgrippe ausgebrochen. 8.400 Tieren mussten getötet werden.

