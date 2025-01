Stand: 17.01.2025 15:22 Uhr Geflügelpest: Landkreis hebt Sperrzone in Nordkehdingen auf

Der Landkreis Stade hat die Sperrzone in Nordkehdingen aufgehoben, die Mitte Dezember nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb eingerichtet worden war. Rund einen Monat lang galt diese Sperrzone in einem Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb. Wie der Landkreis mitteilt, gibt es mit der Aufhebung nun keine angeordnete Stallpflicht mehr für Geflügel. Wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Geflügelpest-Virus werde aber trotzdem dringend empfohlen, die Tiere im gesamten Kreisgebiet im Stall zu halten, heißt es.

