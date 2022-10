Stand: 14.10.2022 13:27 Uhr Geflügelpest: Sperrzone im Ammerland wird aufgehoben

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Hobbyhaltung in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) Mitte September wird die Sperrzone um den Hof am Montag aufgehoben. Die Geflügelpest habe sich nicht weiter im Landkreis ausgebreitet, sagte Jens Holthusen, Leiter des Veterinäramtes Ammerland, am Freitag. Bereits vor einer Woche sei die Drei-Kilometer-Schutzzone aufgehoben worden. Ab Montag gilt auch die Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern nicht mehr. Damit entfallen alle Anordnungen, auch die Stallpflicht. Die Situation bleibe aber angespannt, betonte Holthusen. Dies zeigten Funde von toten Wildvögeln, die positiv auf das Virus getestet worden seien.

