Gefälschter Impfpass? Zugbegleiterin droht Kündigung Stand: 22.12.2021 15:03 Uhr Eine Zugbegleiterin der Nordwestbahn steht im Verdacht, einen gefälschten Impfpass genutzt zu haben. Ins Rollen kam der Fall durch einen anonymen Brief an die Chefin der Frau, wie ein Sprecher sagte.

Das Unternehmen informierte daraufhin die Bundespolizei. Fahnder kontrollierten die Frau Anfang Dezember während der Arbeitszeit im Bahnhof Oldenburg. Doch die Fälschung war offenbar so gut, dass selbst die Bundespolizisten getäuscht wurden. "Es war auf den ersten Blick für niemanden zu erkennen, dass dieses Zertifikat gefälscht war", sagte der Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch. Die Beamten leiteten das Dokument zunächst an die zentrale Kontrollstelle, die im niedersächsischen Sozialministerium angesiedelt ist, weiter.

Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Die Nordwestbahn hielt den Fall danach für abgeschlossen. Dann tauchte jedoch ein zweites anonymes Schreiben bei der Landesnahverkehrsgesellschaft auf, in dem der Verfasser dem Bahnbetreiber vorwarf, nicht auf die Vorwürfe reagiert zu haben. Wenig später sei die Bundespolizei an das Unternehmen herangetreten und hätten die Vorwürfe bestätigt. Der Mitarbeiterin drohe nun die fristlose Kündigung. "Wir behalten uns vor, auch rechtlich gegen die Frau vorzugehen", sagte ein Sprecher. Von Seiten der Ermittlungsbehörden droht ebenfalls Ärger. "Das strafrechtliche Verfahren geht seinen Gang", sagte der Bundespolizeisprecher.

Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" über den Fall berichtet.

