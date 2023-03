Stand: 03.03.2023 08:00 Uhr Garrel: 78-jähriger Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

In Garrel im Landkreis Cloppenburg ist am Donnerstag ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben überquerte er am Nachmittag zusammen mit einer Fahrradgruppe die Nebenstrecke der B72 in Höhe eines Ausflugslokals. Als er sich noch auf der Fahrbahn befand, wurde er von einem Lastwagen erfasst. Der Radfahrer wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Die Zeugen des Unfalls wurden vor Ort betreut.

