Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall im Kreis Vechta

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) gekommen. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin hatte mit ihrem Fahrzeug ein Stop-Schild missachtet. Daraufhin kollidierte ihr Auto mit einem Wagen, in dem vier Personen saßen. Bei der heftigen Karambolage wurde die Unfallverursacherin sowie eine erwachsene Person und ein Kind im anderen Fahrzeug schwer verletzt. Zwei weitere Personen wurden nach Auskunft der Polizei leicht verletzt.

VIDEO: Neuenkirchen-Vörden: Schwerer Unfall an Stop-Kreuzung (1 Min)

