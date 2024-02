Frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin festgenommen Stand: 27.02.2024 12:31 Uhr Die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist in Berlin gefasst worden. Nach Klette hatten die Behörden jahrelang international gesucht. Nach einem Fahndungsaufruf im Fernsehen waren zahlreiche Hinweise eingegangen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden hat dem NDR Niedersachsen die Festnahme bestätigt. "Wir haben da eine Festnahme von Frau Klette", sagte der Verdener Oberstaatsanwalt Koray Freudenberg. Bisher habe er aber noch keine Erkenntnis, von wem und wo genau sie festgenommen worden sei. Der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge wurde Klette in Berlin festgenommen. Das Landeskriminalamt (LKA) hat voraussichtlich für den Nachmittag eine Stellungnahme angekündigt.

Trio zählte zur dritten Generation der Roten Armee Fraktion

Die Polizei hatte seit mehr als 25 Jahren nach Daniela Marie Luise Klette (65) sowie nach Ernst-Volker Staub (69) und Burkhard Garweg (55) gesucht. Das Trio zählte bis zur Auflösung der Roten Armee Fraktion (RAF) im Jahr 1998 zur sogenannten dritten Generation. Zuletzt hatten Ermittler in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" die Bevölkerung erneut dazu aufgerufen, Hinweise zu den Gesuchten zu geben.

Mutmaßliches RAF-Trio: Tatorte auch in Niedersachsen

Die Behörden werfen Staub, Klette und Garweg versuchten Mord und eine Serie versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle in den Jahren 1999 bis 2016 vor. Die Tatorte sind den Angaben zufolge in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Justiz in Verden ermittelt gegen das Trio unter anderem wegen schwerer Überfälle auf Geldtransporter in Wolfsburg, im Landkreis Diepholz und im Landkreis Wolfenbüttel. Mit den Überfällen soll das seit mehr als 30 Jahren flüchtige Trio sein Leben im Untergrund finanzieren. Zuletzt hatte es vor zehn Tagen einen Fehlalarm gegeben: In einem Regionalzug nach Wuppertal wurde ein Mann fälschlicherweise für das ehemalige mutmaßliche RAF-Mitglied Ernst-Volker Staub gehalten.

