Freundin mit Messer getötet: Gericht verhängt lebenslange Haft Stand: 29.05.2024 19:26 Uhr Das Landgericht Verden hat einen 32-jährigen Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er hatte seine Freundin im September 2023 aus Wut mit 22 Messerstichen getötet.

Der Mann habe die Tat aus niedrigen Beweggründen begangen, sagte der Vorsitzende Richter am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Demnach hat der Beschuldigte seine Partnerin an deren 31. Geburtstag getötet, weil diese eine Beziehungspause wollte und andere Vorstellungen vom Umgang mit den gemeinsamen Kindern hatte. Er habe sich gekränkt gefühlt und aus Wut zugestochen, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

32-Jähriger störte Urteilsverkündung

Auch die Nebenklage hatte im Prozess eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. "Er wollte sie töten, er hat sie getötet", sagte die Anwältin der Mutter des Opfers. Der Mann habe die Frau eingeschränkt, kontrolliert, geschlagen und gedroht, deren Angehörige zu töten, so die Anwältin weiter. Während der Plädoyers und der Urteilsbegründung verhielt sich der 32-Jährige den Angaben zufolge unbeherrscht und impulsiv. Demnach unterbrach er die Nebenklage und den Vorsitzenden Richter und wurde mehrfach ermahnt, still zu sein.

Mann war wegen Totschlags angeklagt

Im Prozess hatte der Mann gestanden, seine damalige 31-jährige Freundin im September 2023 gegen den Kopf geschlagen und anschließend mit Stichen und Schnitten tödlich verletzt zu haben. Ursprünglich war der Mann wegen Totschlags angeklagt worden. Auch die Verteidigung hatte darauf plädiert, weil der Mann aus Verzweiflung und Ausweglosigkeit gehandelt habe.

