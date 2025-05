Freibadsaison gestartet: Planschen und Plaudern am Beckenrand Stand: 01.05.2025 17:48 Uhr Bei sommerlichen Temperaturen haben am 1. Mai in Oldenburg und anderen Orten in Niedersachsen die ersten Wasserratten die Freibadsaison eröffnet. Für einige gehört auch die Freude über ein Wiedersehen am Beckenrand dazu.

von Lotti Höfer

Für Olaf und Hani ist es ein Déjà-vu: Schon im vergangenen Jahr haben sie hier zusammen an Beckenrand gesessen und über Gott und die Welt geredet. Ihre Kinder toben währenddessen zusammen durchs Becken. "Ich hab zu ihm gesagt: Ist ein Jahr schon wieder rum?", erzählt Hani. Zufällig haben sie sich am Donnerstagmorgen im Oldenburger Freibad OLantis wiedergetroffen.

Zeit im Freibad für Väter eine Kindheitserinnerung

Hani habe nicht gezögert, als sein Sohn ihm morgens mit großen Augen vom Start der Freibadsaison erzählt hat. Für die beiden Väter gehört der Freibadbesuch zum Sommer dazu. Bei Olaf eine Kindheitserinnerung: "Als ich klein war, bin ich auch schon immer ins Strandbad gegangen. Man konnte sich seine Freikarte noch selber verdienen, indem man Müll gesammelt hat." Auch Hani verbindet mit Freibadbesuchen viele Erinnerungen und Emotionen. Heute spielen ihre Söhne hier zusammen. Sie sind befreundet.

Sicher planschen geht nur mit Fachkräften

Hani und Olaf haben ihre Jungs im Blick. Für die Sicherheit im Wasser sorgen an diesem Tag auch die Fachangestellten für Bäderbetriebe - früher Bademeister. Wichtig: Denn laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kann von den unter Zehnjährigen jedes fünfte Kind nicht schwimmen. Doch an Fachkräften mangelt es: Laut Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fehlen schätzungsweise zwischen 2.000 und 3.500 Fachangestellte. Im Oldenburger OLantis-Bad konnten sie in diesem Ausbildungsjahr nur eine Azubi-Stelle besetzen statt wie in vorherigen Jahren drei bis vier. Aushilfe kommt von Rettungsschwimmern, die bei der DLRG mindestens einen Rettungsschwimmschein Silber absolviert haben.

Kleine Freibäder haben es besonders schwer

Im Oxstedter Freibad bei Cuxhaven machen sich die fehlenden Fachkräfte besonders bemerkbar. Dort wird das kleine, inzwischen 60 Jahre alte Bad, ehrenamtlich geführt. Seit der Corona-Pandemie sei es besonders schwer geworden, Personal zu finden, sagt der Förderverein des Bads. Denn die Saisonarbeit bringe für viele eine zu hohe Unsicherheit mit sich. Gleichzeitig gäbe es in jedem Bad dieselbe Anzahl an Grundpersonal. Deren Finanzierung belastet kleine Bäder besonders. Hinzu kommen wachsende Fixkosten: Seit 2020 seien diese in dem kleinen Bad um 30 Prozent gestiegen. Der Verein habe die Eintrittspreise um etwa zehn Prozent erhöhen müssen.

Ausgelassenes Planschen in Oldenburg

In Oldenburg sind die Preise stabil geblieben. Hier ist die Saison schon am ersten Tag in vollem Gange. Am Beckenrand gibt's nicht nur Plausch, sondern für hungrige Wasserratten auch die ersten Freibadpommes des Jahres. Für Olaf, Hani und ihre Söhne kann der Sommer kommen.

Saisonbeginn der Freibäder in Niedersachsen:

Oldenburg - offen

Weener (Landkreis Leer) - offen

Uchte (Landkreis Nienburg) - offen

Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) - offen

Rastede (Landkreis Ammerland) - 3. Mai

Rosdorf (Landkreis Göttingen) - 3. Mai

Vechta - 5. Mai

Diepholz - 10. Mai

Hengstforde (Landkreis Ammerland) - 10. Mai

Hatten (Lankreis Oldenburg) - 10. Mai

Uelzen - 13. Mai

Wilhelmshaven Freibad Nord - 17. Mai

Lehrte (Region Hannover) - 17. Mai

Oxstedt (Cuxhaven) Freibad - Anfang Juni

