Sommer gerettet? Jesteburg will sein Freibad erhalten

Gute Nachrichten für Schwimmbegeisterte in Jesteburg (Landkreis Harburg): Das örtliche Freibad soll erhalten bleiben. Das Bad benötige knapp 320.000 Euro, um den Betrieb gewährleisten zu können, so Carola Boos vom Förderverein des Freibads. Die Gemeinde wollte bisher aber nur 240.000 Euro bereitstellen. Der Finanzausschuss habe sich am Donnerstag aber einstimmig dafür ausgesprochen, das Freibad zu öffnen. Beschlossen ist das laut Boos aber noch nicht. Denn dem Beschlussvorschlag müssen noch Verwaltungsausschuss und Gemeinderat zustimmen. In Zukunft wolle man außerdem ein Konzept für die langfristige Finanzierung des Freibads erstellen, damit der Betrieb des Freibads nicht jedes Jahr aufs Neue auf der Kippe steht, so Boos.

