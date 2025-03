28 Millionen Euro: Stadtrat Diepholz sagt ja zu Allwetterbad

Stand: 21.03.2025 11:21 Uhr

Die Stadt Diepholz will ein Allwetter-Schwimmbad bauen. Das hat der Rat der Stadt am Mittwochabend laut einer Sprecherin in nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen. Zwei Bäder sollen zusammengelegt werden.