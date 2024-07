Stand: 13.07.2024 10:51 Uhr Fregatte "Brandenburg" ist zurück vom Einsatz im Mittelmeer

Am Samstagvormittag ist die Fregatte "Brandenburg" in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Die "Brandenburg" war seit März 2024 für die Deutsche Marine am Einsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) beteiligt. Sie unterstützte vor der libanesischen Küste die Seeraumüberwachung und Ausbildung der libanesischen Marine. An Bord waren 185 Soldatinnen und Soldaten, darunter eine Gruppe Zahnärzte und weiteres zahnmedizinisches Personal. Die "Brandenburg" legte in den knapp vier Monaten etwa 16.000 Seemeilen zurück, das sind rund 30.000 Kilometer. Die Fregatte war im März 2024 zu dem UN-Einsatz aufgebrochen. Sie wird nun von der Korvette "Ludwigshafen am Rhein" abgelöst.

