Stand: 21.03.2024 10:16 Uhr UN-Einsatz: Fregatte "Brandenburg" in Wilhelmshaven ausgelaufen

Das deutsche Marineschiff "Brandenburg" ist am Donnerstagvormittag zu einem UN-Einsatz vor der libanesischen Küste aufgebrochen. Rund 200 Soldatinnen und Soldaten an Bord der Fregatte sind vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven gestartet, wie die Marine mitteilte. Die Besatzung solle dabei helfen, den Seeraum zu überwachen, Waffenschmuggel zu verhindern und die libanesische Marine bei der Ausbildung zu unterstützen. Der Einsatz der "Brandenburg" dauere bis Mitte Juli. Die Besatzung habe sich monatelang intensiv auf den Einsatz vorbereitet, sagte Fregattenkapitän Andreas Scheiba. "Wir dürfen uns jedoch nichts vormachen", so der Kommandant: "Das Seegebiet, in welches wir verlegen, ist von Krisen und Spannungen gezeichnet." Die Lage sei dort entsprechend unbeständig, so Scheiba. Die "Brandenburg" soll die Fregatte "Baden-Württemberg" ablösen.

Weitere Informationen Fregatte "Baden-Württemberg" zu UN-Einsatz ausgelaufen Im Seegebiet vor dem Libanon soll sie künftig dabei helfen, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern.(20.10.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine