Getötete Frau in Hage: Mann muss in psychiatrische Klinik Stand: 28.11.2024 13:13 Uhr Das Landgericht Aurich hat einen 32-jährigen Mann vom Vorwurf des Totschlags an einer 65-jährigen Frau in Hage (Landkreis Ostfriesland) freigesprochen. Der Mann sei während der Tat schuldunfähig gewesen.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, soll ein Streit zwischen dem Beschuldigten und einer 65-jährigen Bekannten eskaliert sein. Demnach hatte der Mann Mitte Januar mehrfach mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen. Das Opfer erlitt demnach Stich- und Schnittverletzungen an Kopf, Hals und Oberkörper. Die Frau war an ihrem eigenen Blut erstickt.

Täter war schuldunfähig

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin habe sich der Mann während der Tat in einem Zustand der Schuldunfähigkeit befunden. Daher sprach das Gericht sprach den Mann vom Vorwurf des Totschlags frei. Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung verständigten sich darauf, dass der Mann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden soll. Bei Prozessauftakt hatte er angegeben, sich nicht an die Tat erinnern zu können. Das Urteil ist rechtskräftig.

