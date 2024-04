Stand: 02.04.2024 14:58 Uhr 65-Jährige in Hage getötet: Bekannter des Opfers festgenommen

Die Polizei hat einen 32-jährigen Mann aus Norden (Landkreis Aurich) festgenommen. Er soll Mitte Januar eine 65 Jährige in ihrer Wohnung erstochen haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstag. Die Tat passierte in einem Mehrfamilienhaus in Hage (Landkreis Aurich). Der Verdächtige stamme aus dem engeren Bekanntenkreis der getöteten Rentnerin. Zu einem möglichen Motiv schweige der Mann, so die Staatsanwaltschaft. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, wurde der Verdächtige am vergangenen Mittwoch festgenommen. Aufgrund der Beweise wurde gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am Donnerstag kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

