Stand: 23.01.2024 20:52 Uhr Leblose Frau in Wohnung in Hage gefunden - Polizei ermittelt

Nachdem eine Frau leblos in ihrer Wohnung in Hage (Landkreis Aurich) gefunden worden ist, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Am Montagvormittag waren Einsatzkräfte zu einer Notfalltüröffnung am Wohnhaus der 65-Jährigen gerufen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung fanden sie schließlich die leblose Frau. Da die Polizisten ein Verbrechen nicht ausschließen konnten, wurden Spezialisten der Spurensicherung alarmiert. Am Dienstag gaben die Ermittelnden bekannt, dass der Leichnam der 65-Jährigen Spuren von Gewalt aufwies. Das habe eine Obduktion ergeben. Es werde nun zu möglichen Tatverdächtigen und den Umständen ermittelt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können oder in der Vergangenheit verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.01.2024 | 20:00 Uhr