Stand: 05.01.2022 10:40 Uhr Frachter aus Leer unterstützt Seenotrettung im Mittelmeer

Ein Frachter aus Leer hat Geflüchtete aus dem Mittelmeer vor Gibraltar gerettet. Das teilte die zugehörige Reederei Fehn Ship Management in Leer mit. Die Besatzung des Handelsfrachters "Fehn Light" habe in der Nacht zu Dienstag nach eineinhalbstündiger Suche in der Dunkelheit elf Menschen in einem Boot entdeckt und an Bord geholt, hieß es. Das mit Stahl beladene Schiff war auf dem Weg von Amsterdam nach Italien, als die spanische Rettungsleitstelle die Besatzung um Hilfe bat, so die Reederei. Die Geflüchteten seien später von der spanischen Küstenwache übernommen worden.

