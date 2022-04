Stand: 19.04.2022 07:38 Uhr Forscher suchen Seepferdchen auf Nordseeinseln

In den vergangenen Monaten sind immer wieder Seepferdchen an der niedersächsischen Nordseeküste gefunden worden. Das ist überraschend, denn sie sind eigentlich seit den 1930er-Jahren nahezu aus dem Wattenmeer verschwunden. Experten hoffen nun, dass sich die seltenen Meeresbewohner dort wieder angesiedelt haben könnten. Die Wissenschaftler des Thünen-Instituts bitten daher auch Insel-Gäste um Mithilfe. Wer ein totes Seepferdchen am Strand findet, soll dieses beim nächsten Nationalpark-Haus abgeben.

