Stand: 08.02.2022 17:23 Uhr Filsum: Fußgänger wird von Lkw erfasst und stirbt

Ein 56-jähriger Mann aus Rhauderfehn ist am Dienstagvormittag in Filsum (Landkreis Leer) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer des Sattelzuges ein Firmengelände an der Industriestraße verlassen. Dabei übersah er den Fußgänger offenbar. Der Mann, der Mitarbeiter der Firma war, von der der Sattelzug abfuhr, wurde frontal von dem Lkw erfasst. Der Fahrer erlitt einen Schock.

